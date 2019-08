Wisła. Fala ścieków z Warszawy dotarła do Płocka. Nowe informacje

Wisła. Awaria kolektorów przesyłających ścieki do oczyszczalni "Czajka" w Warszawie. Fala nieczystości dotarła do Płocka. Pobierane są próbki wody do badań.



Awaria oczyszczalni ścieków na Wiśle w Warszawie (East News)

Awaria w oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie. W piątek przed południem czoło ścieków dotarło do Płocka.

Jak powiedział PAP dyrektor wydziału zarządzania kryzysowego w płockim Urzędzie Miasta Jan Piątkowski, obecnie nie ma zagrożenia dla mieszkańców tego miasta.

Piątkowski powiedział, że Wodociągi Płockie pobierają próbki wody do badań, ale z pierwszych informacji stan wody jest oceniany jako dobry.

Rano o wynikach badań wody w Wiśle w Warszawie mówił w "Sygnałach dnia” radiowej Jedynki minister środowiska Henryk Kowalczyk.

- Straty środowiskowe będą ogromne. Badania, które robi Inspekcja Ochrony Środowiska, pokazują, że ilość azotanów jest 20 razy większa po spływie ścieków i wymieszaniu ścieków z wodą w stosunku do wody przed spływem - stwierdził. - To powoduje wiązanie tlenu, wobec tego tlenu w wodzie zaczyna brakować i z tego powodu zamiera życie - dodał.

Warszawa. Awaria oczyszczalni ścieków "Czajka"

Każdej sekundy do Wisły trafia 3 tys. litrów ścieków z uszkodzonej instalacji warszawskiej oczyszczalni "Czajka”. We wtorek rano doszło do awarii jednego z kolektorów przesyłającego ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Wówczas uruchomiono kolektor zapasowy. Jednak w środę on także uległ awarii. Od tego momentu ścieki są wtłaczane prosto do Wisły.

Inspekcja Ochrony Środowiska zawiadomi prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez MPWiK w Warszawie "w związku z ponad dobowym opóźnieniem poinformowania służb o wystąpieniu poważnej awarii i zagrożeniu zanieczyszczeniami komunalnymi z Warszawy" - poinformowała Agnieszka Borowska, rzecznik Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Jak tłumaczył jeszcze w środę prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski rurociąg przesyłowy w oczyszczalni "Czajka" zepsuł się we wtorek. Wówczas zadziałał zapasowy kolektor. Gdy zepsuł się drugi rurociąg, w środę rano doszło do zrzutu ścieków do Wisły. "Wtedy niezwłocznie powiadomiono służby i opinię publiczną" - napisał wieczorem Trzaskowski na Twitterze.

























