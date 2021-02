Wirus Nipah jeszcze groźniejszy. Naukowcy biją na alarm

Wirus Nipah, przed którym WHO ostrzegała już w styczniu, wywołuje zabójcze zapalenie mózgu. Śmiertelność w wyniku zakażenia patogenem to nawet 75 proc. wszystkich przypadków.

Wirus Nipah jeszcze groźniejszy. Eksperci ostrzegają przed pandemią

Pod koniec lutego na alarm zaczęli bić także eksperci z USA. Jak informuje "The Sun", naukowcy ostrzegają, że wirus Nipah może doprowadzić do kolejnej pandemii, która w skutkach może być o wiele groźniejsza niż obecna - koronawirusa.

- Nipah jest jednym z wirusów, które mogą być absolutnie przyczyną nowej pandemii. Kilka kwestii dotyczących wirusa Nipah jest bardzo niepokojących - podkreśla w rozmowie "The Sun" dr Rebecca Dutch z wydziału biochemii molekularnej i komórkowej Uniwersytetu Kentucky.

Porozumienie skłócone przez Kaczyńskiego? Adam Bielan tłumaczy

Wirus Nipah również jest pochodzenia odzwierzęcego. Przenoszą go świnie, a także owadożerne nietoperze. Istnieje obawa, że Nipah - który cechuje się wyjątkowo wysoką zakażalnością - może w łatwy sposób rozprzestrzenić się po całej Azji Południowo-Wschodniej, podobnie jak koronawirus. Stąd decyzja WHO, by potraktować wirus Nipah jako jeden z 10 najgroźniejszych patogenów, z którymi trzeba walczyć natychmiast.