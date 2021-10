Wirtualna Polska posadzi las. Pochłonie 7 ton CO2

- 100 tysięcy odpowiedzi w badaniu to świetny wynik. Dzięki tym informacjom poznaliśmy priorytetowe tematy w obszarze ekologii, którymi trzeba się zajmować. To część naszej misji jako medium odpowiedzialnego społecznie – mówi Joanna Pawlak, Prezes Wirtualna Polska Media. – Pieniądze, które przeznaczymy na sadzenie lasu i edukację ekologiczną to nasza inwestycja w środowisko i przyszłość planety. Wiemy, jak ważna jest bioróżnorodność i ochrona ekosystemów, dlatego w kolejnych latach będziemy te działania kontynuować - dodaje.