Wiosna w Europarlamencie. Jest deklaracja

Wiosna Roberta Biedronia przesłała do Parlamentu Europejskiego deklarację, że chce dołączyć do centrolewicowej grupy Socjalistów i Demokratów (S&D) - poinformowało w Polskiej Agencji Prasowej źródło w Brukseli.

- Chciałem podziękować wszystkim, którzy na nas głosowali. 800 tys. głosów to wielki mandat zaufania. Zrobiliśmy coś, co daje nadzieję, że inna polityka jest możliwa. Jesteśmy jedną z trzech partii, które wysyłają swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego i napawa nas to dumą. Nie mamy subwencji, dotacji ani wsparcia spółek skarbu państwa - mówił po wyborach do Europarlamentu lider Wiosny.