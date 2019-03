Wiosna: Robert Biedroń ze swoją partią przyciąga młodych i wykształconych? Sprawdź, wyniki sondażu CBOS

Wiosna: Robert Biedroń ze swoją partią przyciąga młode i wykształcone osoby. CBOS zbadał wyborców nowopowstałej Wiosny.

Wiosna - Robert Biedroń przyciąga młode społeczeństwo

Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło sondaż wśród grupy odbiorców partii Roberta Biedronia . Wyniki zobrazowały jasno, że nowe ugrupowanie przyciąga do siebie młode społeczeństwo. Wśród Polaków zamierzających poprzeć Wiosnę w wyborach do Sejmu aż 64% stanowią osoby poniżej 45. Roku życia. Średnia wieku zwolenników partii wynosi 41 lat wobec średniej wieku ogółu wyborców, wynoszącej 49 lat. Należy podkreślić, że w elektoracie Wiosny jest prawie dwa razy więcej (65%) kobiet, niż mężczyzn (35%), podczas gdy te proporcje wśród ogółu wyborców rozkładają się niemal po połowie (51% kobiet i 49% mężczyzn).

Wiosna – Biedronia popierają ludzie wykształceni i mało religijni

Warto zwrócić uwagę na fakt, że 47% wyborców partii Roberta Biedronia stanowią osoby z wyższym wykształceniem. Wśród ogółu wyborców dyplom potwierdzający ukończenie uczelni wyższej posiada 31% badanych, 23% ma wykształcenie średnie, a 10% zawodowe (w przypadku ogółu wyborców to odpowiednio 32% i 22%). Co ciekawe, według CBOS, zwolennicy Wiosny są zdecydowanie mniej religijni. Większość z nich, bo aż 70% uczestniczy w praktykach religijnych tylko sporadycznie, okazjonalnie lub wcale tego nie robi. Do osób niepraktykujących lub praktykujących kilka razy w roku zalicza się co trzeci spośród ogółu wyborców (32%). Swój udział w praktykach religijnych, przynajmniej raz w tygodniu, deklaruje jedynie 18% zwolenników partii Biedronia (przy 52% ogółu wyborców).