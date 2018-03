Wiosna idzie do Polski. Prognoza pogody na 9, 10 i 11 marca

Piątek przywita nas zmienną aurą, a w niedzielę słońce będzie w całym kraju. Temperatura przez trzy dni wzrośnie nawet o 5 stopni i na koniec tygodnia termometry pokażą do 15 kresek.

W piątek w całym kraju zmienna aura. Ma być pochmurno, od czasu do czasu możliwe są przejaśnienia i przelotny deszcz. Termometry na północy wskażą od 3 do 6 stopni, z kolei w centrum i na południu ma być cieplej, od 7 do 10 kresek. Z powodu silnego wiatru temperatura odczuwalna będzie jednak niższa - informuje cumulus.wroc.pl.