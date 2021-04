Wiosna Biedronia z problemami. PKW dopatrzyła się "naruszeń"

Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza, Wiosna Roberta Biedronia naruszyła m.in. art. 25 ust. 1 ustawy o partiach politycznych. Mówi on o tym, że przyjmowanie środków finansowych przez partię polityczną możliwe jest tylko od obywateli Polski ze stałym zamieszkaniem na terenie kraju.

Wiosna Biedronia z problemami. PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe

Wiosna w 2019 roku miała przyjąć co najmniej 430 złotych z naruszeniem tego ustępu ustawy, co dało podstawę do odrzucenia sprawozdania. Ostatecznie, jak PKW wskazuje w komunikacie, środków przyjętych w ten sposób mogło być ponad 230 tys. złotych.