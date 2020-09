Konfederacja i Zieloni z problemami. PKW odrzuciła sprawozdania

Dodał, że z kolei odrzucenie sprawozdania finansowego Konfederacji za 2019 r. jest "bezpośrednią konsekwencją naruszenia, które miało miejsce w czasie kampanii wyborczej do Sejmu i do Senatu".

- Komitet przyjął wartości niepieniężne, których przyjąć nie mógł zgodnie z ustawą, to nie spowodowało odrzucenia sprawozdania komitetu, ponieważ wartość tych przyjętych świadczeń była mniejsza niż 1 proc. przychodów komitetu i w takiej sytuacji Kodeks wyborczy przewiduje, że wskazuje się tylko uchybienia, ale taka usterka w gospodarce finansowej komitetu wyborczego rzutuje również na sprawozdania partii - tłumaczył Lorentz.

Konfederacja pod lupą. "Polityczny atak"

"Wprost" wziął pod lupę finanse Konfederacji. Zwrócono uwagę na to, że wątpliwości budzi m.in.: promocja polityków ugrupowania w mediach społecznościowych za pośrednictwem profili innych zarejestrowanych komitetów wyborczych (Ruchu Narodowego i partii Wolność/KORWiN). Miało do tej dojść podczas kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w 2019 roku.