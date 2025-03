21 marca to Dzień Wagarowicza. Służby są gotowe

Piątek to w tym roku dzień, w którym wiosna staje się rzeczywistością. W czwartkowe przedpołudnie weszliśmy w astronomiczną nową porę roku, a od piątku 21 marca panuje już wiosna kalendarzowa. Na dodatek wiosenna aura zapanowała na dobre, co może skłaniać do świętowania dnia wagarowicza. O tym wiedzą służby.