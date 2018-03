Wildstein: Polacy odpowiadają antysemityzmem. To niesłuszne, ale zrozumiałe

Prawicowy publicysta twierdzi, że przepisy w polskiej ustawie o IPN nie różnią się od tych, które obowiązują w Izraelu czy krajach Europy Zachodniej. Wildstein zauważa również, że w przeszłości podobne zapisy nie budziły żadnych kontrowersji.

- Polacy słusznie urażeni w swojej godności przez wystąpienie ambasador Izraela i antypolską kampanię odpowiadają, w niesłuszny sposób, antysemityzmem. Ale to jest poniekąd zrozumiałe, każdy naród by tak zareagował. To nie znaczy, że to usprawiedliwiam, opis i usprawiedliwienie to dwie różnie rzeczy - analizował.