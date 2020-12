Wigilia 2020. Czy w Święta uda nam się zrobić zakupy?

Wigilia 2020 - co musisz wiedzieć?

Wigilia 2020. Ile osób przy stole? Rzecznik rządu wyjaśnia

Rząd liczy na to, że dzięki nowym restrykcjom spadnie liczba zakażeń, dzięki czemu szczepienia na COVID-19 pójdą szybciej, bo szczepionkę można podać tylko zdrowej osobie.

Wigilia 2020. Limity osób przy świątecznym stole

Przypomnijmy, że nie tak dawno w rozmowie z PAP Muller podkreślił, że samo rozporządzenie mówi o tym, że limit nie dotyczy osób, które mieszkają ze sobą. - Do nich może dołączyć jeszcze pięć dodatkowych osób - podkreślił. - Jeżeli są jakieś wątpliwości, to w finalnej wersji rozporządzenia doprecyzujemy zapis tak, aby każdy go zrozumiał - dodał.