Więźniowie obowiązku i więźniowie ciał

– Policjanci wycelowali we mnie broń: "Padnij, morda w glebę!". Pokazałem im moje dokumenty. Przyjechał kolejny patrol, spisali dane moje i żony oraz numery rejestracyjne samochodu. "No to co, pakujemy go?" – zastanawiali się. Okazało się jednak, że nie mają zdalnego dostępu do baz danych. Postanowili: "Pojedźmy na komisariat, sprawdzimy go. Jakby co, zwiniemy go jutro". A ja przecież miałem tę historię z dziewięciodniowym aresztowaniem.