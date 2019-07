Wieprz. Pijany mężczyzna leżał na drodze. Został potrącony

28-latek jechał samochodem przez Wieprz. Mężczyzna potrącił leżącego na ziemi człowieka. Okazało się, że 44-latek był pijany.

- Trafił do szpitala, najprawdopodobniej ze złamaną nogą. Za spowodowanie wypadku dostał mandat - powiedziała w rozmowie z portalem se.pl asp. szt. mgr Mirosława Piątek z żywieckiej komendy.

Do wypadku doszło ok. godz. 22 we wtorek. Kierowcą auta jadącego przez Wieprz w województwie śląskim byl 28-latek.