Wiemy ile zarobiła firma Patryka Vegi. Będziecie zaskoczeni

Jego filmy przyciągają miliony osób, jego produkcje przynoszą kolosalne zyski. Ale już firma producencka Patryka Vegi w ubiegłym roku na czysto wypracowała "jedynie” 288 tysięcy złotych. Wirtualna Polska dotarła do sprawozdania finansowego spółki "Vega Investments".

Ma 42 lata, uwielbia jak jest o nim głośno i w ostatnich latach robi filmy, które przyciągają rzesze widzów. Jesienią do kin wchodzi jego najnowsza produkcja "Polityka", która już przed premierą wywołuje ogromne kontrowersje. Fabuła filmu nawiązuje do aktualnej sytuacji politycznej i występuje w nim wiele postaci wzorowanych na politykach partii rządzącej.

Vega nie wystawia im laurki. Wręcz przeciwnie. Do tego stopnia, że głos w sprawie filmu zabrał osobiście prezes Jarosław Kaczyński. A z pozwem o naruszenie dóbr osobistych wystąpił były rzecznik MON Bartłomiej Misiewicz, który żąda miliona złotych. - Mój zegarek jest dwa razy droższy niż jego pozew – ironizował Vega w PolsatNews.

Zegarek co prawda tyle nie kosztuje, ale Vega lubi prowokować. I pracować według własnych wytycznych. Przyniosło mu to zarówno rozgłos, falę hejterskich komentarzy, jak i ogromne pieniądze.

Zysk, w porównaniu do tego, co zarabia Vega, nie robi wrażenia. Jednak już majątek firmy oszacowany na 10 mln 844 tys. zł - jak najbardziej. Reżyser, oprócz prowadzenia spółki, ma też jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą "Titanium". Firmę założył w listopadzie 2010 r.

Ile naprawdę Vega zarabia na swoich filmach? Przypomnijmy, że to on jest autorem scenariusza, reżyserem i producentem. Budżety filmów wynoszą ok 5-10 mln złotych. Zyski dla Vegi? Nieoficjalnie - kilka milionów złotych z każdej produkcji.