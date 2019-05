Wiemy, ile zarabia szef podlaskiej policji. Kołnierowicz ujawnił swój majątek

12,7 tys. złotych miesięcznie – tyle zarabiał w ubiegłym roku kontrowersyjny szef podlaskiej policji Daniel Kołnierowicz. Tak wynika z jego oświadczenia majątkowego za 2018 rok. Wirtualna Polska poznała szczegóły.

Daniel Kołnierowicz to zaufany człowiek wiceministra Jarosława Zielińskiego. Głośno zrobiło się o nim przez wypowiedź z listopada, która padła w suwalskim Radiu 5. Daniel Kołnierowicz ogłosił tam "konkurs na najlepszy anonim o posłance Bożenie Kamińskiej”. - Jeżeli tak bardzo pani Kamińska lubuje się w używaniu anonimów, uważa, że to jest fair, to może proszę bardzo: ogłośmy na antenie konkurs na najlepszy anonim o pani Kamińskiej: o majątku, o podróżach służbowych, o działalności dotychczasowej. Proszę bardzo - powiedział nadinsp. Daniel Kołnierowicz.