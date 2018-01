Wiemy czego Holecka nie powiedziała w wywiadzie "Do Rzeczy". Zdradzamy czego się dowiedzieliśmy

- Pamiętam jak Danusia wróciła rozpromieniona po wywiadzie z prezydentem Lechem Kaczyńskim i opowiadała, że zdjął buty, usiadł obok niej po turecku na szezlongu w samych skarpetkach i tak zwyczajnie gawędzili sobie - koledzy i koleżanki Holeckiej z TVP zdradzają kulisy pracy z nią, o których dziennikarka nie mówiła w głośnym wywiadzie.

Zalana łzami chciała wejść do studia

- Dobrze mi się z nią pracowało - wspomina inny wydawca TVP Info. - Antenowo była bardzo sprawna, choć nigdy nie była orłem ani typem intelektualistki. To co zapamiętałam to na pewno jej próżność. Przejście do TVP Info uważała za zsyłkę i twierdziła, że jej miejsce jest w głównym wydaniu "Wiadomości". Potwierdzają to inni rozmówcy i dodają, że na koleżankach, które zajęły jej miejsce w grafiku "Wiadomości" nie pozostawiała suchej nitki, rzucając złośliwe komentarze na ich temat, z którymi nawet się nie kryła. - Była miła dla osób, które lubiła, potrafiła za takimi ludźmi wstawić się, ale jeśli z kimś jej nie było po drodze, potrafiła bez zażenowania podkablować - mówi nam wydawca z TVP. "Holecką poniosło w wywiadzie. Twarz propagandy"

Jedna z byłych dziennikarek TVP opowiedziała, że Holecka od zawsze marzyła by o niej mówiono i pisano. - Nie ważne jak, byleby istniała - mówi nam kobieta. - Chciała pojawiać się w tabloidach, mieć okładki. Teraz to jest możliwe, bo budzi emocje. Kiedyś była nijaka, zupełnie przezroczysta, więc nikogo nie interesowała

Ciocia Danusia Holecka

Za plecami nazywana jest "ciocią Danusią". - Kiedy wymyślałem to określenie nie było ono podszyte szyderstwem czy jadem, choć dziś może tak to brzmieć - mówi nam pomysłodawca tego przezwiska, który współpracował z nią blisko w telewizji. - Po prostu nie miała drapieżności dziennikarzy newsowych. Była typem słodkiej cioci, która ma łagodny głos, uśmiecha się miło i pewnie bardziej z tym emploi nadaje się do life stylu niż do newsów. Ręki bym jej dziś nie podał, ale ceniłem jej poczucie humoru i dystans do siebie, jak choćby to, że z jednym ze swoich wydawców, Bartkiem, śpiewała między serwisami przeróbkę piosenki Drupiego: "Ragazzo da Napoli zajechał mirafiori, na sam trotuar wjechał kołami".