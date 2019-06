Wiemy co będzie robił Misiewicz po wyjściu z aresztu

Bartłomiej Misiewicz po wyjściu z aresztu nie chce rozmawiać z mediami. Konsekwentnie odsyła do swojego prawnika mec. Luki Szaranowicza. Adwokat w rozmowie z Wirtualną Polską ujawnił plany swojego klienta.

- Musi się oswoić z wolnością . Na pewno będzie chciał się poopalać, bowiem w areszcie nie było do tego warunków. Co prawda za daleko nie może wyjechać, bo ma zakaz opuszczania kraju, ale na pewno gdzieś za Warszawę wyruszy – mówi WP mec. Luka Szaranowicz.

Z kolei w rozmowie z "Super Expressem", prawnik Misiewicza zdradził, że pobyt w areszcie bardzo odmienił jego klienta. "Mój klient mocno zeszczuplał, zrzucił kilkanaście kilogramów" - powiedział, podkreślając, że to nie tyle kwestia więziennej diety, co stresu. Jak dodał, znalazło się dla niego spokojne, choć mocno angażujące zajęcie. Misiewicz pracował w bibliotece, wydając innym osadzonym książki. "To dało mu dość fajny dystans do tego wszystkiego i patrzy na świat nieco inaczej" - dodał Szaranowicz.