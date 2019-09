Wielkopolskie. Zastrzelono psa, policja prowadzi śledztwo

Bestialskie zabójstwo psa we wsi Wyki (Wielkopolskie). Trwa śledztwo policji w sprawie. - To pies sołtysa. W śmierć labradora może być zamieszany myśliwy z koła łowieckiego - twierdzi jeden z mieszkańców gminy. Informację oraz zdjęcia otrzymała redakcja Dziejesię.

Do zdarzenia doszło 11 września. - Strzały w Wykach. W godzinach rannych przy zabudowaniach padły strzały. Jak ustalono popołudniu doszło do zastrzelenia labradora, który należy do grupy psów myśliwskich - przekazał redakcji Dziejesię jeden z mieszkańców gminy Rozdrażew.