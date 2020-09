Wielkopolskie. Podawali się za policjantów. Okradli 21-latkę w jej domu

Zbigniew Ziobro odwołany? Jarosław Sellin: rząd Zjednoczonej Prawicy będzie go bronił

Wielkopolskie. Kradzież . Policja "na policjanta". Policja apeluje

Policjanci zaapelowali do mieszkańców, aby przed wpuszczeniem do mieszkania kogokolwiek podającego się za funkcjonariusza poprosić o okazanie legitymacji. Warto zadzwonić również do instytucji lub firmy i potwierdzić, czy rzeczywiście wysyłała swoich przedstawicieli do realizacji jakichkolwiek przedsięwzięć.