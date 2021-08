Wielkopolska. Doktor Dolittle w mundurze. Uratował ranne zwierzę

Policjant uratował bociana. "Czas pomyśleć o weterynarii"

- U nas w komendzie już się przyjęło, że nazywamy Tomka doktorem Dolittle. Jak jest tylko jakaś interwencja dotycząca zwierząt, to prawie pewne, że to właśnie on pojedzie. Ma w sobie coś takiego, że zwierzęta go lubią, ufają mu. Jakoś je przyciąga. Ratował już jeża, sarnę, psy, koty - dodaje Michaś.