Wielkie zakupy, różni sprzedawcy i jedna paczka. Rewolucja w Allegro

Zamówione rzeczy zostaną dostarczone w imponująco szybkim tempie, ponieważ robiąc zakupy od poniedziałku do soboty i opłacając je do godz. 10:00 (do 13:00 w Warszawie), paczka dotrze tego samego dnia. Jeżeli nie zdążycie, to nic nie szkodzi, ponieważ przesyłki są nadawane przez 7 dni w tygodniu nawet do godziny 20:00. Jedna przesyłka to również duża przysługa dla środowiska. Chodzi tu nie tylko o zaoszczędzenie papieru, ale także zmniejszenie emisji spalin, bo teraz np. zamiast trzech samochodów zakupy będzie wiózł tylko jeden. Jeżeli już szykujecie się do kolejnych zakupów, to zacznijcie od strony allegro.pl/magazyn-allegro, gdzie umieszczono oferty z łączoną przesyłką.