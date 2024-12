Wielkie pieniądze w Wigilię. Dwie wygrane wygrane w Eurojackpot w Polsce

Eurojackpot to popularna loteria, w której uczestniczą ludzie z 18 krajów europejskich, w tym z Polski. W ostatnim losowaniu, które odbyło się 24 grudnia, główna wygrana wynosiła 100 mln zł. Choć nikt nie zdobył tej kwoty, dwóch Polaków wygrało po 1,47 mln zł.

Wyniki losowania to: 36, 15, 39, 28, 9 oraz dodatkowe liczby 6 i 7. Oprócz dwóch głównych zwycięzców wiele osób zdobyło mniejsze nagrody. Kolejne losowanie odbędzie się 27 grudnia, a do wygrania będzie ponad 150 mln zł.

Eurojackpot, gra liczbowo losowa, zyskała popularność dzięki wielkim wygranym. Polska dołączyła do rozgrywek w 2017 roku. Losowania odbywają się we wtorki i piątki, a zakład kosztuje 12,50 zł. Gracze typują pięć z 50 liczb plus dwie z 12. W Polsce, 3 grudnia, padła druga najwyższa wygrana wynosząca 16,5 mln zł, zakupiony w punkcie Lotto w Krakowie.