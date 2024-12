Astronomiczna suma. W Polsce padła główna wygrana w Eurojackpot

W piątek 13 grudnia 2024 roku w losowaniu Eurojackpot padła główna wygrana w Polsce. Szczęśliwiec zgarnął aż 91 256 729,60 zł (to ok. 21,4 mln euro). Wylosowane liczby to: 1, 4, 19, 35, 42 oraz 1 i 3. Była to jedyna wygrana I stopnia w tym losowaniu.