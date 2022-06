Wielkie problemy Japonii. Możliwe przerwy w dostawie prądu

Fala upałów dotarła również do Azji. Rząd Japonii wezwał w niedzielę mieszkańców Tokio i okolic, by w najbliższych dniach zużywali mniej energii elektrycznej. Wszystko dlatego, że z racji na wysokie temperatury i zwiększoną podaż może dojść do poważnych przerw w dostawie prądu.