"Wielki plusk". Niewiarygodny wyczyn w parku wodnym. Autor pokazał jego efekty

Skłoniło to Frenzy WaterPark do wydania specjalnego oświadczenia. Kierownictwo obiektu wyjaśniło, że nagrania, które upublicznił "La Mascotte" zostało zrobione podczas konkursu Best Tricks 2022, organizowanego co roku na terenie parku. Biorą w nim udział kaskaderzy i miłośnicy sportów ekstremalnych. Każdy z nich, zanim weźmie udział w konkursie, podpisuje stosowne oświadczenie, w którym stwierdza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za swoje czyny.