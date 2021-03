Wielkanoc 2021. Trudna decyzja Mateusza Morawieckiego ws. świąt

Premier wprowadzając nowe obostrzenia, zaapelował do wszystkich, aby święta Wielkiej Nocy spędzić w wąskim gronie, wyłącznie wśród najbliższej rodziny. Mateusz Morawiecki nie zobaczy się na Wielkanoc 2021 ze swoją mamą - Jadwigą. Szef rządu odwiedził ją wcześniej.

- Zbliżają się święta Wielkiej Nocy. Chcę zaapelować już dzisiaj o to, żebyśmy spędzili je w wąskim gronie, w gronie wyłącznie najbliższej rodziny. To trudny apel, bo to święta, które mają nieść nadzieję, radość, i myślę, że już niedługo potem ta nadzieja, ta radość będzie do Polski wracała na skutek programu szczepień - powiedział Mateusz Morawiecki, wprowadzając w czwartek nowe obostrzenia.

Wielkanoc 2021. Mateusz Morawiecki święta spędzi bez mamy

Tego samego dnia wieczorem premier udał się do Wrocławia, gdzie odwiedził swoją mamę - ustalił "Fakt". Szef rządu został na noc i w piątek udał się na Uniwersytecki Szpital Kliniczny, gdzie sprawdzał, jak przebiegają szczepienia na COVID. Wizyta w rodzinnym domu będzie dla Morawieckiego ostatnią w najbliższym czasie. Polityk ma się zastosować do wprowadzonych obostrzeń i nie spotka się z mamą na Wielkanoc 2021.

Jeden z bliskich współpracowników szefa rządu podkreśla w rozmowie z tabloidem, że "to zawsze trudna decyzja, ale premier przestrzega zasad". Dodaje, że "takie teraz mamy czasy". To kolejne święta, które Morawiecki spędzi bez mamy. Podobnie było podczas Bożego Narodzenia. "Telefon, komputer, wideo muszą nam czasami wystarczyć do kontaktu z najważniejszymi dla nas osobami" - pisał wówczas polityk.

Nowe obostrzenia na Wielkanoc. Limit wiernych w kościołach przez koronawirusa

Nowe obostrzenia potrwają od 27 marca do 9 kwietnia co oznacza, że obejmą również Wielkanoc. Nie wprowadzono jednak zakazu czy ograniczeń w związku z przemieszczaniem się po kraju. To oznacza, że w święta Wielkiej Nocy można zobaczyć się z bliskimi. Pozostaje jedynie apel o rozwagę. W kościołach obowiązuje limit 1 osoby na 20 metrów kwadratowych świątyni, jeśli chodzi o liczbę wiernych uczestniczących w nabożeństwie w tym samym czasie.

Źródło: "Fakt"