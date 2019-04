Wielkanoc 2019: Tradycyjne życzenia i wierszyki z okazji Świąt Wielkanocnych. Idealne do wysłania w formie SMS

Wielkanoc 2019: Tradycyjne życzenia oraz wierszyki. Skorzystaj z naszych propozycji zabawnych oraz religijnych życzeń wielkanocnych i pokaż bliskim, że o nich pamiętasz.

Wielkanoc to najważniejsze święto dla wszystkich chrześcijan. W tym szczególnym dniu pokaż bliskim, że o nich pamiętasz i skorzystaj z naszych propozycji tradycyjnych oraz religijnych życzeń, idealnych do wysłania przez facebooka lub w wiadomości SMS.

Wielkanoc 2019 - tradycyjne życzenia i wierszyki

Już królik z kurczakiem jajka malują, bo do Świąt się przygotowują. Ciasta upiekli, dom posprzątali, a teraz będą świętowali. W szczęściu, nadziei i radości, co w ich sercu w Święta gości. Z wielkanocnymi życzeniami...

Aby Zmartwychwstały Chrystus

obudził w nas to, co jeszcze uśpione,

ożywił to, ci już martwe;

niech światło Jego słowa

prowadzi nas przez życie do wieczności.

Radosnych Świąt w gronie rodzinnym życzy