Wielka Sobota – sklepy otwarte 11 kwietnia. Godziny otwarcia sklepów Biedronka, Lidl, Kaufland i Carrefour

Zgodnie z ustawą ograniczającą handel w niedzielę i święta, Wielka Sobota jest dniem wyjątkowym. Przeddzień Wielkanocny sklepy mogą być otwarte, ale tylko do godziny 14. Nie oznacza to jednak, że do tej godziny będzie można zrobić zakupy. Wiele sklepów zamyka się nieco wcześniej. Takie same zasady obowiązują również w Wigilię.