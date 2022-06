Wielka porażka Niemców. Megastatek idzie na żyletki

Magazyn "an Bord" przekazał, że Christoph Morgen, syndyk masy upadłościowej, powiedział na konferencji prasowej, że podejmowane są próby sprzedaży części wyposażenia statku. Możliwe więc będzie wejście w posiadanie jego elementów, choćby częściowo wykończonego kadłuba. Na tym etapie inwestycji statek jest mobilny - może być holowany, więc możliwe jest przemieszczenie go do innego doku.