Wielka inwazja na Słowacji. "Wystarczy otworzyć drzwi i już skaczą"

Lokalna społeczność skarży się, że wystarczy otworzyć drzwi lub okno, by maleńkie osobniki wkroczyły do domu. Podobnie wyglądają wyjście na zewnątrz, zwłaszcza w okolicach pól i łąk. Trudno przejść, nie będąc "zaatakowanym" przez konika polnego. Mieszkańcy zgodnie potwierdzają, że owady te występują co roku, ale nie pamiętają, by to zjawisko było aż tak nasilone.