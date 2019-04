Wielka Brytania. Rząd potwierdził datę. Chodzi o wybory do PE

Wybory do Parlamentu Europejskiego coraz bliżej. Rząd w Londynie potwierdził, że gdyby Brytyjczycy mieli brać w nich udział, nastąpi to 23 maja. Podkreślono jednak, że intencją władz pozostaje wcześniejsze opuszczenie Wspólnoty.

Zapewnił, że do tego czasu rząd będzie się jednak wywiązywał ze wszystkich obowiązków związanych z przygotowaniami do wyborów europejskich. Chodzi m.in. o organizację lokali wyborczych czy opracowanie list do głosowania.