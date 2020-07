Wielka Brytania nie weźmie udziału w unijnym programie zakupu szczepionki

Wielka Brytania rezygnuje

W liście do Komisji Europejskiej brytyjski ambasador przy Unii Europejskiej Sir Tim Barrow wyjaśnia, że Wielka Brytania zrezygnowała z możliwości udziału w unijnym programie wspólnych zakupów szczepionki przeciwko koronawirusowi. Jak precyzuje sama Komisja Europejska - "Londyn nie miałby wpływu na podejmowane decyzje, w tym dotyczące producentów, z którymi prowadzone będą negocjacje, ceny, ilości oraz terminów dostaw szczepionek". Nie mógłby również "prowadzić równoległych negocjacji z potencjalnymi dostawcami szczepionek". To oznaczałoby, że musiałby przerwać własne rozmowy z tymi dostawcami, z którymi Unia Europejska też negocjuje.

"W ten sposób pójdzie nam to szybciej"

Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock powiedział w piątek, że przystąpienie do unijnego programu oznaczałoby rezygnację z własnych, bardziej zaawansowanych negocjacji. Podkreślił, że jednym z warunków unijnego programu było to, że Wielka Brytania musiałaby przerwać "własne negocjacje i prowadzić je tylko za pośrednictwem Komisji Europejskiej, a my nie jesteśmy na to przygotowani". - Myślimy, że w ten sposób pójdzie nam to szybciej - oświadczył.