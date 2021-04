Wielka Brytania. Mężczyzna skoczył na ratunek kobiecie. Zginął

Tuż po północy londyńskiego czasu (koło 1 w nocy czasu polskiego) dwóch przechodniów zauważyło kobietę, która spadła z mostu w Londynie i postanowiło jej pomóc. Obaj skoczyli do Tamizy. Chwilę później na miejscu pojawiły się służby. Prowadzili akcję ratunkową dla 3 osób.

3 osoby w Tamizie. Szczegóły akcji ratunkowej

To kolejny wypadek na Tamize w ostatnim czasie. We wtorek do rzeki miał wpaść 13-letni chłopiec. Świadkiem tego zajścia była przechodząca obok kobieta, która zauważyła jego szkolny plecak.