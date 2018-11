Wielka Brytania: Medyczna marihuana już dostępna w aptekach

Medyczna marihuana w Wielkiej Brytanii jest od listopada dostępna w aptekach. Do niedawna uważano, że nie ma ona żadnego wpływu na leczenie. Lekarze mają obawy co do działania medycznej marihuany.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(iStock.com)

Leki zawierające medyczną marihuanę będą mogli przepisać jedynie specjaliści pracujący w ramach National Health Service.

Jej możliwości w terapiach dostrzega Derek Tracy, psychiatra i rządowy specjalista. - Leczy między innymi bóle oraz stwardnienie rozsiane. Departament Zdrowia będzie zwracał uwagę przede wszystkim na korzyści - mówił.

Brytyjski rząd zdaje sobie sprawę, że marihuana może zaszkodzić. Część lekarzy i urzędników podchodzi do niej nieco sceptycznie. - Wiemy, że narkotyki potrafią szkodzić ludziom. Urzędnicy teraz analizują wszystkie „za” i „przeciw” - powiedział Tracy.

Lekarze mają przepisywać i używać leków z medyczną marihuaną tylko wtedy, gdy inne licencjonowane środki nie spełniają potrzeb pacjenta i nie pomagają odpowiednio w terapii.

Na legalizację medycznej marihuany miała wpływ sytuacja, gdy dzieciom chorym na epilepsję zabierano leki zawierające medyczną marihuanę. Sprawa została nagłośniona przez media, a opinia publiczna wydarzenia mocno przeżywała. - Współczujemy rodzinom, które stają w obliczu dramatycznych sytuacji ratując dzieci - powiedział Sajid Javid, minister społeczności i samorządów lokalnych.