Wielka Brytania: Atak nożownika. Trzy osoby nie żyją, dwie w stanie krytycznym

Jak podaje "Sky News" ataki miały miejsce ok. godz. 19 podczas protestu Black Lives Matter w Reading. Z kolei "The Telegraph" przekazał, że trzy osoby nie żyją, a dwie są w szpitalu w krytycznym stanie. Zdaniem lokalnych władz Reading policja ma do czynienia z "poważnym incydentem". Zaapelowali również do mieszkańców, aby trzymali się z dala od centrum miasta.