Wieliczka. Bakterie coli w wodzie. Alarm dla 30 tysięcy ludzi

Wieliczka. Woda niezdatna do spożycia

"Woda płynąca do mieszkańców prawie całej Wieliczki (bo z wyłączeniem osiedla Krzyszkowice) oraz do okolicznych miejscowości: Czarnochowic, Śledziejowic, Strumian, Zabawy, Sułkowa, Kokotowa (bez Kolonii Kokotowskiej) i Lednicy Górnej z Wodociągu Publicznego Wieliczka, jest niezdatna do spożycia" - poinformowała Gazeta Krakowska.

Jak przekazał sanepid w Wieliczce, woda może być używana wyłącznie do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i do spłukiwania toalet. Bez dostępu do wody pitnej w kranach pozostało 30 tysięcy ludzi. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi