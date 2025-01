Widoczna cyrylica. Policja zabezpieczyła szczątki balona

Mł. asp. Agata Kulikowska de Nałęcz z Komendy Powiatowej Policji w Ełku poinformowała, że fragmenty balonu znaleziono w piątek rano. - Otrzymaliśmy informację od pracownika nadleśnictwa w gminie Prostki, że w miejscowości Dąbrowskie w lesie znalazł niezidentyfikowany obiekt. Wstępnie ustalono, że był to balon meteorologiczny do mierzenia temperatury powietrza i wilgotności powietrza. Elementy zabezpieczono do dalszych analiz. Będziemy ustalać szczegóły tego zdarzenia - podała policjantka.