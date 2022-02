Wiceszefowa PE: uruchomić mechanizm "pieniądze za praworządność"

Blokada polsko-węgierska

Zdaniem Barley mechanizm ten to "mocny instrument przeciwko demontażowi państwa prawa". "Mam wrażenie, że konsekwencje finansowe przynajmniej w Polsce zaczynają działać. Równolegle przecież ograniczona została wypłata środków z Funduszu Odbudowy. Chodzi tu o ponad 20 miliardów euro. Ta finansowa presja doprowadziła bądź co bądź do tego, że polski prezydent przedstawił propozycje, jak mogłaby zostać zreformowana Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. To wprawdzie jeszcze nie wystarczy, ale jest to sygnał, że coś w tej sprawie się rusza" – powiedziała Barley.