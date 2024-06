Wiceszef MON: Nie wyobrażam sobie, żeby za to nie odpowiedzieli

Wiceszef MON we wtorek na antenie TVN24 stwierdził, że "gdyby wyrwał kartkę papieru i pokazał ją czystą, to to jest mniej więcej efekt prac komisji Macierewicza". - Tam nic nie ma. To jest stek bzdur, różnych przekłamań, różnego rodzaju manipulacji i to kosztowało polskiego podatnika 100 mln złotych - podkreślił Tomczyk.