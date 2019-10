Wiceprezes NIK Małgorzata Motylow wystąpiła o dostęp do informacji "ściśle tajnych"

Wiceprezes NIK Małgorzata Motylow wystąpiła do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o wystawienie poświadczeń bezpieczeństwa, które upoważniają do dostępu do informacji tajnych. Ich brak może utrudniać kierowanie Izbą.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Małgorzata Motylow nie ma dostępu do informacji tajnych (PAP, Fot: Tomasz Gzell)

Małgorzata Motylow pod koniec września została zaprzysiężona na stanowisko prezesa NIK. W poniedziałek Radio ZET poinformowało że wystąpiła do ABW o wystawienie poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli: "ściśle tajne”, "nato secret”, "secret ue/eu secret”.

To istotne w kontekście prowadzonych przez Izbę kontroli m.in. w służbach specjalnych, armii, spółkach zbrojeniowych. Bez specjalnych uprawnień Motylow nie mogłaby podpisywać raportów pokontrolnych. "Co w praktyce oznacza, że kontrole nie będą się mogły zakończyć. A to oznacza paraliż NIK" - alarmowała "Rzeczpospolita".

Wiceprezes NIK Małgorzata Motylow pochodzi z Chełma Lubelskiego. Ma wykształcenie prawnicze, w Izbie pracuje od 18 lat. Wniosek o jej powołanie złożył we wtorek prezes tej instytucji Marian Banaś, który od piątku jest na urlopie.

CBA kontroluje oświadczenia majątkowe Banasia. Szef NIK usunął się w cień, gdy wyszło na jaw, że w jego kamienicy jest prowadzony hotel na godziny, którym kierują ludzie z półświatka przestępczego.

Wyborczy Grill. Ocena debaty przedwyborczej w TVP