Wiceminister sprawiedliwości o Łukaszu Piebiaku: szanuję go

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik podkreśla, że oskarżanemu o udział w aferze hejterskiej Łukasz Piebiak jak dotąd niczego nie udowodniono. - Trudno mi powiedzieć, czy te zarzuty są prawdziwe, to rozstrzygnie sąd - oświadczył.

Wójcik powiedział, że nie utrzymuje kontaktu z sędzią Piebiakiem, jednak ceni sobie jego fachowość. - Łukasz Piebiak jest chyba na urlopie. Nie mam możliwości, żebyśmy rozmawiali. Nie wiem, czy doniesienia są prawdziwe. Zresztą – co by mi dała taka wiedza? Szanuję pana Łukasza Piebiaka i wiem, że miał ogromny wkład pracy w wiele projektów, które ułatwią ludziom życie - stwierdził na antenie TVN24.

Wiceminister sprawiedliwości odniósł się także do nacisków opozycji, która domaga się wydania dokumentów w sprawie Piebiaka. Jednym z nich ma być rejestr wejść i wyjść z siedziby resortu. - Niczego się nie obawiamy. Rejestr wyjść i wejść nie należy do informacji publicznych. Ten dokument liczy 100 tys. kartek. Ile osób mam oddelegować do jego wertowania? Mnie nie wolno udostępnić takich informacji - zaznaczył. - No i co oni z tego wyczytają? Niczego nie wyczytają! - dodał.