Wiceminister finansów doradza "przebranżowienie się". Został skrytykowany

"Są branże, które szczególnie odczują skutki koronawirusa. To im dedykujemy działania zaproponowane przez premiera. Wśród rozwiązań jest też możliwość przebranżowienia. Chodzi o to, żeby nowa forma działalności gospodarczej, którą podejmą, dawała możliwość rozwoju i zarabiania" - mówił wiceminister Piotr Patkowski w programie "Walka z koronawirusem" w TVP INFO.

"Cóż za wrażliwość społeczna i zrozumienie sytuacji przedsiębiorców biją z tej wypowiedzi pana ministra. Jak na mój gust, to, co dzieje się w Zjednoczonej Prawicy w ostatnich tygodniach, to już nie jest utrata słuchu społecznego. Rządzący stali się głusi jak pień dębu Bartek" - napisał na Twitterze Łukasz Rogojsz.