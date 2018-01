Wicemarszałek podkarpacia polecił sok z buraków m.in. na raka. Teraz tłumaczy: "może nieszczęśliwie się stało"

- Na pewno nie zalecam leczenia się tą metodą - twierdzi teraz podkarpacki marszałek Stanisław Kruczek. W poniedziałek na jego profilu widniał wpis, z którego wynika, że "nie zaszkodzi" skorzystać z warzywnego soku, gdy ktoś ma problemy zdrowotne, m.in. raka.

- Jeżeli już jest choroba onkologiczna, to nie ma możliwości, by ją wyleczyć domowymi sposobami. Ale na 100 proc. jestem pewny, że zdrowy tryb życia, brak nadwagi powoduje, że możliwość zachorowania się zmniejsza. Jeśli chodzi o profilaktykę, ten sok z buraka nikomu nie zaszkodzi. To czyste, zdrowe warzywo – tłumaczy w rozmowie z gazeta.pl podkarpacki wicemarszałek Stanisław Kruczek.