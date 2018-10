Wiceburmistrz Wadowic została pobita. "Najpierw niszczyli nam banery, teraz doszło do rękoczynów"

Burmistrz Wadowic twierdzi, że zastępująca go Ewa Całus została pobita przez kobietę. Policja potwierdza, że w gabinecie włodarzy miasta doszło do rękoczynów.

Elżbieta Ł., która miała napaść na wiceburmistrz, jest przez lokalne media opisywana jako mieszkanka Wadowic stojąca w opozycji do burmistrza. Mimo to pod jego postem pojawiają się wpisy, z których wynika, że cała sytuacja została upozorowana, a Ł. tak naprawdę go popiera. "Prosta strategia - wrzuca czasem coś ostatnio niby dla mojego poparcia, a robi swoje i jeżeli ktoś Kalińskiemu zarzuci, że to 'jego człowiek', to można się wypierać" - tłumaczył sytuację Klinowski.