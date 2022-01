Wiatr przewrócił ciężarówkę. Pojazd wpadł do rowu

Ostre porywy wiatru w całej Polsce

W poniedziałek w całej Polsce prognozowany jest silny, porywisty wiatr. - Dla południowej Polski, ale również dla Wybrzeża wschodniego, wystawiono ostrzeżenia pierwszego stopnia o silnym wietrze (...). Do wieczora porywy wiatru mogą miejscami osiągnąć do 75 km/h - mówił w rozmowie PAP synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Jakub Gawron. - W nocy nad morzem porywy wiatru osiągną do 60 km/h, na pozostałym obszarze nie powinny przekroczyć 55 km/h - dodawał.