"Wiadomości" wykorzystały awanturę z ogórkiem. "Senator w amoku"

W niedzielnym programie "Woronicza 17" na antenie TVP doszło do awantury pomiędzy prowadzącym Miłoszem Kłeczkiem a senatorem Polski 2050 Jackiem Burym. Polityk zarzucał TVP Info, że dziennikarze "kryją to, że ktoś okrada Polaków". W pewnym momencie Bury podszedł do prowadzącego i w gniewie cisnął o blat ogórkiem.