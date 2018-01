Wiadomo, dlaczego Polak wyszedł na skrzydło samolotu. To nie był żart

Media na całym świecie rozpisują się na temat Polaka, który otworzył wyjście ewakuacyjne i wyszedł na skrzydło maszyny. Początkowo internauci podejrzewali, że zrobił to, ponieważ stracił cierpliwość. Teraz okazuje się, że mężczyzna dostał ataku astmy i potrzebował zaczerpnąć powietrza.

Incydent wydarzył się na lotnisku w hiszpańskiej Maladze. Samolot Ryanair, który przyleciał z Londynu był opóźniony o godzinę i po wylądowaniu musiał czekać na swoją kolej do przyjęcia pasażerów. Załoga maszyny przez kilkadziesiąt minut nie wypuszczała pasażerów. 57-letni Polak w pewnym momencie krzyknął "wychodzę na skrzydło" i tak też zrobił.

Jak podaje Daily Mail mężczyzna miał atak astmy, dusił się i koniecznie chciał wyjść na świeże powietrze. Zgłaszał to załodze samolotu, ale zlekceważono jego prośbę.

Brytyjscy dziennikarze dotarli do pasażera, który siedział obok Polaka, który powiedział, że widział jak 57-latek w trakcie lotu kilka razy korzystał z inhalatora. "Pytałem go nawet, czy dobrze się czuje. Widziałem też, jak brał jakieś tabletki jeszcze przed startem samolotu. Mówił, że wszystko jest ok. Powiedział, że nie lubi latać, bo ma duszności" - powiedział Raj Mistry.