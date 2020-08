WHO: Skuteczny środek na koronawirusa może nigdy nie powstać

Szef WHO Tedros Adhanom podczas wirtualnej konferencji prasowej w siedzibie organizacji w Genewie powiedział, że obecnie nie ma żadnej ‘srebrnej kuli’ na koronawirusa. Co więcej, może jej nigdy nie być - podaje PAP.

Adhanom dodał jednocześnie, że mimo iż w trzeciej i ostatniej fazie badań klinicznych jest kilka potencjalnych szczepionek, to nie daje to gwarancji, że wszystkie dotychczasowe wysiłki nie pójdą na marne.

Tedros ocenił, że społeczeństwo powinno w dalszym ciągu utrzymywać dystans społeczny, myć i dezynfekować ręce, a także nosić maseczki. Szef WHO poradził m.in. świeżo upieczonym matkom zakażonym koronawirusem, by nie rezygnowały z karmienia dzieci piersią, ponieważ zalety przewyższają ryzyko infekcji.

Koronawirus w USA. Ekspertka uspokaja

Mike Ryan, dyrektor WHO ds. sytuacji kryzysowych, powiedział, że w Indiach koronawirus zaczął pojawiać się na terenach wiejskich, gdzie możliwości leczenia są znacznie ograniczone. Z kolei dyrektor techniczny WHO Maria van Kerkhove odniosła się do sytuacji panującej w USA. Jej zdaniem odwrócenie sytuacji, nawet tak niepokojącej, jest możliwe.

"Aby to zrobić, potrzebne jest jednak całościowe podejście i ścisłe trzymanie się zasad, dlatego apeluję do przyjaciół w USA, aby robili wszystko, co w ich mocy, by tak się stało" - powiedziała ekspertka.