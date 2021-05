WHO o indyjskiej mutacji COVID-19. "Globalne zagrożenie dla zdrowia"

– Klasyfikujemy nowy wariant (B.1.617 - przyp. red.) jako niepokojący na poziomie globalnym. Mimo że niektóre wstępne badania wykazują zwiększoną zdolność przenoszenia, potrzebujemy znacznie więcej informacji na temat tego wariantu wirusa – powiedziała Maria Van Kerkhove, kierownik techniczna WHO do spraw COVID-19.

I podkreśliła, że należy zachować ostrożność nie tylko wobec tej mutacji, ale wszystkich wariantów. – Bez względu na to, gdzie mieszkamy, bez względu na to, jaki wirus krąży, musimy upewnić się, że podjęliśmy wszelkie dostępne środki, aby zapobiec zakażeniu – dodała Van Kerkhove. W ubiegłym tygodniu WHO podała, że monitoruje co najmniej 10 różnych wariantów koronawirusa na całym świecie.