WHO: Co 17 sekund w Europie umiera chory na koronawirusa

Informacje podał Hans Kluge, dyrektor europejskiego oddziału WHO, podczas konferencji prasowej online w Kopenhadze.

W ubiegłych tygodniach zarejestrowano ponad 29 tys. zgonów. Oznacza to, że co 17 sekund z powodu koronawirusa umiera jedna osoba w Europie. Hans Kluge podkreślił, że obecnych statystyk - 4 500 zgonów dziennie - można by uniknąć dzięki przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa oraz skutecznej walce z dezinformacją, oraz błędnymi teoriami.